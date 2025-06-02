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Железные ворота рухнули на восьмилетнего мальчика в Выборге

В Ленобласти ребенка придавило упавшими железными воротами
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FotograFFF/Shutterstock

В Выборге возбуждено уголовное дело по факту обрушения металлических ворот на школьника, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Глубокое 1 июня, девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о ходе расследования доложат председателю СК России.

До этого сообщалось, что в Тамбовской области двое подростков пострадали при обрушении стены. Четверо несовершеннолетних пришли к заброшенному зданию очистных сооружений. Подростки принесли с собой кувалды и пытались разрушить одну из стен постройки, кирпичная кладка обрушилась на двух приятелей. Один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второй получил небольшие ушибы и ссадины, еще двое подростков не пострадали.

Ранее восьмилетнего мальчика придавило футбольными воротами.

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