В Карелии автомобиль без водителя скатился с места и придавил ребенка

В Карелии ребенку понадобилась помощь медиков после того, как на него наехала машина. Об этом сообщает ГКУ РК ОПС по Суоярвскому муниципальному округу.

Инцидент произошел в городе Суоярви, на улице Ленина. По данным источника, машина без водителя скатилась с места на стоянке и придавила семилетнего ребенка.

«Ребенок доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

Получил ли пострадавший какие-либо травмы, не уточняется.

До этого в Костроме женщина и ее трехлетний ребенок попали в больницу после аварии. Водитель машины марки Nissan столкнулся с грузовиком, после чего поехал прямо и сбил шедших по улице людей.

После инцидента женщина впала в кому, характер ее травм и другие подробности не уточняются. Ребенка отец забрал из больницы, ему ничего не угрожает. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на видео попало, как женщина с гусем нарушали ПДД в Подмосковье.