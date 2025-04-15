Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карелии автомобиль без водителя скатился с места и придавил ребенка

В Карелии машина без водителя придавила ребенка
close
ГКУ РК ОПС по Суоярвскому муниципальному округу/VK

В Карелии ребенку понадобилась помощь медиков после того, как на него наехала машина. Об этом сообщает ГКУ РК ОПС по Суоярвскому муниципальному округу.

Инцидент произошел в городе Суоярви, на улице Ленина. По данным источника, машина без водителя скатилась с места на стоянке и придавила семилетнего ребенка.

«Ребенок доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

Получил ли пострадавший какие-либо травмы, не уточняется.

До этого в Костроме женщина и ее трехлетний ребенок попали в больницу после аварии. Водитель машины марки Nissan столкнулся с грузовиком, после чего поехал прямо и сбил шедших по улице людей.

После инцидента женщина впала в кому, характер ее травм и другие подробности не уточняются. Ребенка отец забрал из больницы, ему ничего не угрожает. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на видео попало, как женщина с гусем нарушали ПДД в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами