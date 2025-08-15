Дерево рухнуло на коляску с ребенком на юге Москвы

Дерево упало на коляску с ребенком на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вечером 15 августа на Нагатинской улице. По словам очевидцев, в результате падения дерева травмы получил маленький ребенок, находившийся в коляске.

По данным Mash, пострадавшему всего один год. Его мама не пострадала.

На место происшествия уже прибыли полицейские и медики.

До этого мужчина ремонтировал крышу дома в Подмосковье и проткнул бедро, упав на ветку. Мужчину с серьезной травмой экстренно доставили в Солнечногорскую больницу. Выяснилось, что он ремонтировал крышу загородного дома без страховки, оступился и упал на сук дерева, который прошел через бедро и брюшную стенку. Медики обнаружили свободную жидкость в животе у мужчины, но ветка все же не задела важные сосуды и органы. Хирурги зашили повреждение брюшины, провели осмотр внутренних органов и установили дренаж раны. Операция длилась около часа.

Ранее ветка дерева придавила трех туристок около мечети в Дербенте.