На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дерево рухнуло на коляску с ребенком на юге Москвы

Годовалый ребенок пострадал при падении дерева на юге Москвы
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

Дерево упало на коляску с ребенком на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вечером 15 августа на Нагатинской улице. По словам очевидцев, в результате падения дерева травмы получил маленький ребенок, находившийся в коляске.

По данным Mash, пострадавшему всего один год. Его мама не пострадала.

На место происшествия уже прибыли полицейские и медики.

До этого мужчина ремонтировал крышу дома в Подмосковье и проткнул бедро, упав на ветку. Мужчину с серьезной травмой экстренно доставили в Солнечногорскую больницу. Выяснилось, что он ремонтировал крышу загородного дома без страховки, оступился и упал на сук дерева, который прошел через бедро и брюшную стенку. Медики обнаружили свободную жидкость в животе у мужчины, но ветка все же не задела важные сосуды и органы. Хирурги зашили повреждение брюшины, провели осмотр внутренних органов и установили дренаж раны. Операция длилась около часа.

Ранее ветка дерева придавила трех туристок около мечети в Дербенте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами