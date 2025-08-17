Вучич пообещал разобраться с протестами в Сербии в ближайшие дни

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни власти предпримут решительные шаги для восстановления порядка в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул готовность государства продемонстрировать «всю свою решимость» в противостоянии беспорядкам.

В обращении к нации сербский лидер отметил, что властям необходимо немного времени, и общественность увидит ответ государства, который будет кардинально отличаться от всего, что было ранее. По его словам, в ближайшие три–четыре дня правительство страны может принять неожиданные решения, за которыми последуют решительные действия. Вучич допустил, что в этот период может сложиться впечатление, будто государство отступает и скрывается, будто его нет и оно поражено.

По словам Вучича, власти используют все имеющиеся ресурсы для восстановления порядка, мира и законности в стране.

Массовые выступления студентов и оппозиционных сил начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября прошлого года. Изначально вызванные социальными проблемами, протесты быстро приобрели политический характер. Основные требования демонстрантов включают немедленное проведение досрочных парламентских выборов и отставку действующего правительства.

Ранее в Сербии протестующие разгромили и подожгли офис правящей партии.