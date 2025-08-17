В Петербурге 13-летняя школьница обвинила отца в изнасиловании

В Адмиралтейском районе Петербурга следователи устанавливают обстоятельства возможного сексуального насилия над несовершеннолетней. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

13-летняя девочка была доставлена в социальное учреждение в конце июля, во время беседы с психологом она призналась, что ее изнасиловал отец. По словам школьницы все произошло семь лет назад, когда ей было шесть лет.

45-летнего подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее петербуржец имел проблемы с законом и получил условный срок за применение насилия в отношении представителя власти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней. Инцидент произошел 10 августа в лифте жилого дома на Старомарьинском шоссе. По данным следствия, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием свидетелей и своим физическим превосходством, напал на девушку и надругался над ней. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, 40-летнего подозреваемого задержали.

Ранее в Петербурге мужчина пригласил 13-летнюю девочку выпить и изнасиловал.