Москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней

В Москве девушка подверглась надругательству, оставшись в лифте наедине с мужчиной. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 10 августа в лифте жилого дома на Старомарьинском шоссе. По данным следствия, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием свидетелей и своим физическим превосходством, напал на девушку и надругался над ней.

После нападения потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Ранее мужчины втроем изнасиловали женщину-инвалида и отправили видео процесса ее брату.

