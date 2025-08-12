Москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней

В Москве мужчина напал на девушку в лифте и надругался

В Москве девушка подверглась надругательству, оставшись в лифте наедине с мужчиной. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 10 августа в лифте жилого дома на Старомарьинском шоссе. По данным следствия, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием свидетелей и своим физическим превосходством, напал на девушку и надругался над ней.

После нападения потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

