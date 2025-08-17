Пенсионерка из Красноярска лишилась 16 млн рублей, поверив в уголовное дело

В Красноярске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 16 млн рублей

Жительница Красноярска поверила в легенду мошенников и несуществующее уголовное дело и отдала мошенникам все сбережения. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Неизвестные связались с 76-летней женщиной еще в конце июня. Звонившие представились сотрудниками городской администрации. Потерпевшей сообщили о якобы возбужденном уголовном деле с ее участием в мошеннических схемах и попросили сотрудничать с «следствием».

«Вскоре пострадавшая получила звонок от мужчины, который назвался капитаном правоохранительного органа, и ей выслали официальный документ от »Федеральной службы по финансовому мониторингу», подтверждающий приостановку перевода 270 тыс. рублей на благотворительный счет. Документ, содержащий личные данные потерпевшей, выглядел полностью достоверным», — сообщили в прокуратуре.

Испугавшись уголовного преследования, пенсионерка поверила аферистам и под предлогом «сохранности» средств сняла в банках все накопления и передала деньги курьерам. Общий ущерб составил 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее на Урале задержан курьер мошенников, выманивший у пенсионерки из Петербурга 3 млн рублей.