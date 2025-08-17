Россия выдала Ирану мужчину, объявленного в международный розыск

Гражданина Ирана, который находился в международном розыске Интерпола за хищение $36 тысяч, экстрадировали из России на родину. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в 2020 году иранец предоставлял консультации по вопросам криптовалюты. Женщина, желавшая безопасно вложить средства через криптобиржу, перевела ему 36 тыс. долларов, однако мужчина присвоил деньги и отказался возвращать их. По данному факту иранскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело, а фигурант объявлен в международный розыск.

Российские полицейские установили его местонахождение в Москве и задержали. После удовлетворения Генеральной прокуратурой РФ запроса о выдаче, гражданина передали представителям правоохранительных органов Ирана для привлечения к уголовной ответственности.

До этого Франция согласилась экстрадировать в Россию боевика «Исламского государства» (организация запрещена в России) Руслана Боташева, участвовавшего в боевых действиях в Сирии. По версии следствия, в 2014 году Боташев прибыл в сирийский лагерь подготовки боевиков «Муаскар-Сабри», где прошел военную подготовку. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, входящее в структуру «Исламского государства».

Ранее в Черногории задержали гражданина России по ордеру Интерпола.