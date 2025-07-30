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В Черногории задержали гражданина России по ордеру Интерпола

В Черногории задержали россиянина по ордеру Интерпола по делу о мошенничестве
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Edgar Su/Reuters

Сотрудники полиции Черногории в среду арестовали российского гражданина, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили пресс-служба местной полиции.

«Сегодня в городе Колашин сотрудники отдела безопасности задержали россиянина Д.Д., родившегося в 1998 году, против которого было выдано международное постановление о розыске Национальным центральным бюро Интерпола Москвы», — сказано в официальном заявлении ведомства.

По предварительным данным следствия, гражданин России обвиняется в совершении масштабного мошенничества. Как руководитель организации, он заключил договора с физическими лицами на крайне невыгодных условиях, вследствие чего около сорока российских граждан понесли финансовые потери общей суммой более 190 млн рублей.

Российские правоохранительные органы ранее обратились в компетентные инстанции Черногории с просьбой обеспечить присутствие подозреваемого на судебном разбирательстве в Краснодарском крае. Теперь дело передано черногорскому следователю, который примет решение относительно дальнейших мер содержания задержанного. Ожидается начало переговоров между странами о возможной выдаче обвиняемого.

В декабре прошлого года сообщалось, что Черногория экстрадирует в Россию Станислава Рубцова, которого обвиняют в серийном мошенничестве на 25 млн рублей.

Ранее Литва вернула в Россию желавшего сбежать «от армии или других обстоятельств».

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