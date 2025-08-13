Франция выдаст России боевика ИГ

Франция согласилась экстрадировать в Россию боевика «Исламского государства» (организация запрещена в России) Руслана Боташева, участвовавшего в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В ведомстве пояснили, что он будет привлечен к уголовной ответственности по статьям 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, признанной в России террористической»).

По версии следствия, в 2014 году Боташев прибыл в сирийский лагерь подготовки боевиков «Муаскар-Сабри», где прошел военную подготовку. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, входящее в структуру «Исламского государства». С января по март 2015 года обвиняемый вместе с другими участниками вооруженной группы охранял и оборонял инженерные подразделения, занимавшиеся минированием подземных туннелей в сирийском Алеппо, а также защищал город от наступления правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

Так как Боташев скрылся, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2016 года он был объявлен в международный розыск по поручению Генпрокуратуры РФ.

Запрос о выдаче направили после получения информации о задержании Боташева во Франции в сентябре 2018 года. В июле 2025 года французская сторона уведомила о готовности передать его России. Доставят его в Москву транзитом через Турцию.

