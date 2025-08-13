На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция выдаст России боевика ИГ

Генпрокуратура: Франция передаст России боевика ИГ Руслана Боташева
true
true
true
close
OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Франция согласилась экстрадировать в Россию боевика «Исламского государства» (организация запрещена в России) Руслана Боташева, участвовавшего в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В ведомстве пояснили, что он будет привлечен к уголовной ответственности по статьям 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, признанной в России террористической»).

По версии следствия, в 2014 году Боташев прибыл в сирийский лагерь подготовки боевиков «Муаскар-Сабри», где прошел военную подготовку. В январе 2015 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, входящее в структуру «Исламского государства». С января по март 2015 года обвиняемый вместе с другими участниками вооруженной группы охранял и оборонял инженерные подразделения, занимавшиеся минированием подземных туннелей в сирийском Алеппо, а также защищал город от наступления правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

Так как Боташев скрылся, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2016 года он был объявлен в международный розыск по поручению Генпрокуратуры РФ.

Запрос о выдаче направили после получения информации о задержании Боташева во Франции в сентябре 2018 года. В июле 2025 года французская сторона уведомила о готовности передать его России. Доставят его в Москву транзитом через Турцию.

Ранее Ирак выдал России пособницу ИГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами