На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области прогремело более 10 взрывов

SHOT: более 10 взрывов прогремело над Кстово, ПВО работает по беспилотникам
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Жители Кстово Нижегородской области рассказали, что в небе над городом прозвучало более 10 взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Предварительно, ПВО отрабатывает по ВСУшным беспилотникам», — отмечается в сообщении.

По словам горожан, примерно в 05:00 мск они слышали минимум 10 взрывов на окраине Кстово. Очевидцы сказали, что беспилотники летели очень низко со стороны населенных пунктов Гагино и Шелокша. Жители утверждают, что видели в небе дым от уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

На фоне атаки БПЛА аэропорты Казани и Нижнего Новгорода временно перестали принимать и отправлять самолеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил меры обеспечением безопасности полетов.

Ночью 11 августа украинские дроны атаковали Арзамасский округ Нижегородской области. В результате пострадали три человека, одному из них потребовалась операция. Еще одного человека спасти не удалось.

Ранее генерал раскрыл, откуда могли запустить дроны в Нижний Новгород и Подмосковье.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами