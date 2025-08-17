В Нижегородской области прогремело более 10 взрывов

SHOT: более 10 взрывов прогремело над Кстово, ПВО работает по беспилотникам

Жители Кстово Нижегородской области рассказали, что в небе над городом прозвучало более 10 взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Предварительно, ПВО отрабатывает по ВСУшным беспилотникам», — отмечается в сообщении.

По словам горожан, примерно в 05:00 мск они слышали минимум 10 взрывов на окраине Кстово. Очевидцы сказали, что беспилотники летели очень низко со стороны населенных пунктов Гагино и Шелокша. Жители утверждают, что видели в небе дым от уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

На фоне атаки БПЛА аэропорты Казани и Нижнего Новгорода временно перестали принимать и отправлять самолеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил меры обеспечением безопасности полетов.

Ночью 11 августа украинские дроны атаковали Арзамасский округ Нижегородской области. В результате пострадали три человека, одному из них потребовалась операция. Еще одного человека спасти не удалось.

