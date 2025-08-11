На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижегородской области выросло число пострадавших при атаке БПЛА

Еще один житель Нижегородской области обратился к медикам после атаки БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

Еще один человек обратился за медицинской помощью после атаки украинских дронов на Нижегородскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что одному пострадавшему потребовалась операция. Другого раненого направили в отделение травматологии.

11 августа министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны за утро перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионах страны. Два из них сбили в небе над Нижегородской областью.

Как рассказал губернатор региона Глеб Никитин, Вооруженные силы Украины атаковали Арзамасский округ. В результате два работника местного промышленного предприятия получили травмы и были госпитализированы. Еще одного сотрудника спасти не удалось. Глава российского субъекта выразил соболезнования членам его семьи и пообещал оказать необходимую помощь.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ответить «Орешником» на атаки украинских дронов на российские регионы.

