В Нижегородской области выросло число пострадавших при атаке БПЛА

Еще один житель Нижегородской области обратился к медикам после атаки БПЛА

Еще один человек обратился за медицинской помощью после атаки украинских дронов на Нижегородскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что одному пострадавшему потребовалась операция. Другого раненого направили в отделение травматологии.

11 августа министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны за утро перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионах страны. Два из них сбили в небе над Нижегородской областью.

Как рассказал губернатор региона Глеб Никитин, Вооруженные силы Украины атаковали Арзамасский округ. В результате два работника местного промышленного предприятия получили травмы и были госпитализированы. Еще одного сотрудника спасти не удалось. Глава российского субъекта выразил соболезнования членам его семьи и пообещал оказать необходимую помощь.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ответить «Орешником» на атаки украинских дронов на российские регионы.