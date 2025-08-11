Генерал раскрыл, откуда могли запустить дроны в Нижний Новгород и Подмосковье

Генерал Попов: дроны в Нижний Новгород и Подмосковье запускали с территории РФ

Беспилотники в сторону Москвы, Нижнего Новгорода и Рязани могли запустить с территории РФ. Такое предположение сделал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Могли запустить некоторые «товарищи» с российской территории. С Украины они бы так далеко не долетели», — сказал генерал-майор.

Попов пояснил, что у украинцев осталось мало беспилотников большой дальности. Кроме того, он выразил уверенность, что если бы их запускали с территории Украины, то российские средства противовоздушной обороны (ПВО) быстро обнаружили и сбили их.

По мнению военного летчика, запустить дроны могли агенты украинских спецслужб с территории России за вознаграждение.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской и Калужской областями. Кроме того, системы ПВО сработали в Крыму, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тульской областями и в Московском регионе.

Позже, утром 11 августа, были перехвачены и уничтожены еще семь вражеских дронов. В том числе в Нижегородской области и Крыму. Еще два сбили на подлете к Москве.

