В России начнут действовать новые правила для изъятия земли у дачников

В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель

В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Об этом зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости.

«Причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет - для земель под строительство, семь лет - под ИЖС», — сказал он.

Основанием для изъятия участка также может стать захламление участка мусором и отходами более, чем на 50%.

Недавно юрист Илья Русяев напомнил дачникам, что за невыполнение требований по уничтожению борщевика на участках, владельцев земли могут штрафовать. В Московской области они достигают 50 тыс. рублей.

Напомним, 16 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который направлен на защиту земель России от произрастания инвазивных растений, в частности, борщевика.

Ранее в Госдуме заявили, что россиянам не запретят строить бани на даче.