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Россиянам напомнили о крупных штрафах за борщевик на даче

Юрист Русяев: за борщевик на участке дачнику грозит штраф до 50 тыс. рублей
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Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Принятый в России закон о защите территорий от инвазивных растений раскрывает новую обязанность в системе земельного контроля, не отменяя при этом региональные акты по этому направлению, объяснил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Штрафы за невыполнение требований, в том числе по борьбе с борщевиком Сосновского, могут по этой причине стать выше – так, в Московской области они достигают 50 тыс. рублей, отметил он в беседе с RT.

Принятые поправки затрагивают Земельный кодекс и закрепляют обязанность собственников и арендаторов предотвращать распространение опасных инвазивных растений, включая борщевик. Это требование вступит в силу на федеральном уровне в марте будущего года, после чего его действие распространится на все регионы вне зависимости от того, приняты в них местные нормативные акты на эту тему, или нет, уточнил специалист.

В то же время действующие в регионе нормы, предусматривающие ответственность за невыполнение мер по борьбе с борщевиком, по-прежнему будут иметь юридическую силу, пояснил Русяев. В качестве примера он напомнил, что в Московской области по региональному КоАП за это предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей. Федеральные нормы позволят жестче наказывать нарушителей, отметил юрист.

«Федеральная статья 8.7 КоАП РФ, охватывающая нарушения в сфере охраны земель, в новой редакции позволяет квалифицировать несвоевременное уничтожение борщевика как административное правонарушение с более высоким штрафом — от 20 до 50 тыс. рублей для граждан», — пояснил эксперт.

Напомним, 16 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который направлен на защиту земель России от произрастания инвазивных растений, в частности, борщевика. Главное изменение в статье 13-й Земельного кодекса обязывает владельцев участков и обладателей публичного сервитута планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению таких растений. Причем бездействие после внесенных поправок фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута.

Ранее подмосковный подросток получил ожоги 30% тела из-за борщевика.

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