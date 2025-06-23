В Госдуме заявили, что россиянам не запретят строить бани на даче

В действующем российском законодательстве отсутствуют изменения в регулировании строительства бань на участках для огородничества и полевых землях личного хозяйства, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Распространяемая в ряде источников в интернете информация о том, что с 1 июля 2025 года в России якобы вступает в силу запрет на строительство бань на участках для огородничества и на полевых землях ЛПХ, не соответствует действительности. При оценке правомерности строительства на земельных участках необходимо опираться исключительно на действующие нормы законодательства и актуальную информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а не на недостоверные сведения, распространяемые в Интернете. Таким образом, утверждения о введении запрета на строительство бань на участках для огородничества и ЛПХ с 1 июля 2025 года являются несостоятельными и не имеют под собой правовых оснований», — сказал он.

Депутат пояснил, что согласно Земельному кодексу РФ, строительство объектов недвижимости на земельных участках допускается в рамках установленного вида разрешенного использования (ВРИ).

«Участки с ВРИ «ведение огородничества» (код 13.1) и полевые земли ЛПХ (код 1.16) не предназначены для возведения капитальных строений, включая жилые дома и бани, оснащенные фундаментом. На таких землях допускается строительство лишь легких, временных конструкций, не обладающих признаками объектов недвижимости», — сказал он.

Гаврилов отметил, что существующие ограничения действуют давно и не являются новыми. Росреестр неоднократно разъяснял позицию по допустимым видам построек, отметил депутат.

До этого в соцсетях появилась информация о том, что с 1 июля 2025 года в России якобы вводится запрет для дачников. Утверждалось, что дачникам «бани придется снести» с участков.

Ранее дачникам рассказали, как сделать огурцы урожайнее.