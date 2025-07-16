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В России ввели понятие «опасные виды инвазивных растений»

Госдума приняла закон, направленный на борьбу с борщевиком
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Serrgey75/Shutterstock

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который направлен на защиту земель России от произрастания инвазивных растений, в частности, борщевика. Документ опубликован на портале правовых актов и вносит поправки в Земельный кодекс и другие законодательные акты РФ.

Новым документом вводится понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». Такого типа растения обитают за пределами своего естественного ареала. Их распространение и численность могут создавать угрозу окружающей среде, а также жизни или здоровью граждан. Помимо этого, такие растения препятствует сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и могут причинять вред отдельным отраслям экономики.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), главное изменение в статье 13-й Земельного кодекса обязывает владельцев участков и обладателей публичного сервитута планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению таких растений. Депутат указал, что бездействие после внесенных поправок фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута.

По словам Гаврилова, поправки в закон о пестицидах расширяют сферу применения химических и биосредств, тогда как новая статья 50.1 закона об охране окружающей среды позволит потребовать от субъектов федерации сформировать списки видов растений, которые не относятся к карантинным, но нуждаются в контроле.

Борщевик Сосновского — это гигантское травянистое растение, которое было завезено с Кавказа и быстро захватившее обочины дорог и пустыри в Центральной России. Его сок содержит высокую концентрацию веществ, которые, попав на кожу, при контакте с солнечным светом вызывают тяжелые ожоги. Чем еще может быть опасен борщевик, что делать после контакта с ним и как навсегда избавиться от этого растения на дачном участке — разобралась «Газета.Ru».

Ранее Россельхознадзор пообещал победить борщевик с помощью нового биопестицида.

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