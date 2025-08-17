На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На акции в Кишиневе полицейские задержали Пикачу и белого медведя

В Кишиневе задержали протестующих в костюмах лабубу, Пикачу и медведя
Родион Прока/РИА Новости

На акции активистов оппозиционного блока «Победа» в Кишиневе полицейские задержали людей в костюмах Пикачу, лабубу и белого медведя. Видео появилось в местных пабликах.

Как сообщает Pro TV, напряженная ситуация сложилась у ж/д вокзала, где сторонники политической партии «Шор» установили десятки палаток. В качестве одного из требований они выдвинули освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул. Полицейские попытались разогнать людей, но те начали вести себя агрессивно. Некоторые отказались уходить.

Телеканал отметил, что власти не согласовали акцию. Несмотря на грозящий за участие в несогласованном протесте штраф в 7,5 тыс. леев (около 36 тыс. руб. — «Газета.Ru»), десятки человек пришли к ж/д вокзалу.

В начале этой недели находящийся в Москве лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал жителей Молдавии к бессрочной акции протеста против действующего правительства. Pro TV утверждает, что он якобы обещал ее участникам по $3 тыс.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее Гуцул обратилась к Путину и Эрдогану.

