Жителей Молдавии призвали выйти на бессрочную акцию протеста

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал жителей Молдавии к бессрочной акции протеста против действующего правительства. Он опубликовал соответствующее обращение в своем Telegram-канале.

«Я призываю всех выйти в субботу в 15.00 на площадь Великого Национального собрания. И провести там столько времени, сколько нужно, чтобы вымести эту желтую плесень», — написал Шор.

На прошлой неделе сообщалось, что у членов оппозиционного блока «Победа» прошли обыски в Кишиневе и на севере Молдавии по обвинению во вмешательстве в выборы в парламент.

В июле оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии. В начале августа стало известно, что «Победу» не пустили на выборы в Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.