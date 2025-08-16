В Кишиневе полиция изъяла палатки у оппозиции

В Кишиневе полиция изъяла палатки, в которых планировали начать бессрочную акцию протеста активисты оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после массовой акции протеста демонстранты разместились в сквере железнодорожного вокзала и выдвинули в качестве одного из требований освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Вскоре их заблокировали сотрудники полиции. Они применили силу и изъяли палатки, назвав акцию оппозиции несанкционированной.

Незадолго до этого общественный деятель Михаил Влах объявил голодовку с требованием немедленного освобождения Евгении Гуцул.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, Гуцул обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год гагаузский лидер ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

Ранее Шор обвинил премьера Молдавии в запугивании судьи по делу Гуцул.