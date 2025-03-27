«С надеждой смотрим на Россию»: глава Гагаузии обратилась к Путину

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, накануне задержанная молдавскими властями по обвинению в незаконной политической деятельности, через своих адвокатов разместила в Telegram-канале два послания с просьбой о международной поддержке республики и ее лично.
Первое письмо адресовано президенту России Владимиру Путину.
«В один из самых тяжелых и судьбоносных моментов для меня лично и для всей Гагаузии мы были вынуждены обратиться за поддержкой к Президенту Российской Федерации – лидеру великой державы, неизменно выступавшей в защиту прав нашего народа», — написала она.
По мнению Гуцул, ее задержание по «абсурдным и политически мотивированным обвинениям» — лишь часть «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии, ее особого правового статуса», закрепленного в конституции страны.
«Это открытая атака на наши права и свободы, на все, что составляет суть нашей идентичности», — написала глава Гагаузии.
Гуцул обвинила власти Молдавии в методичном разжигании внутреннего противостояния, подавлении инакомыслия и преследовании сторонников братских отношений с Россией, которое выставляется как «угроза» молдавскому государству.
«На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжелые времена, и с кем хочет укреплять дружеские связи», — отметила Гуцул.
От имени гагаузского народа глава автономии обратилась к президенту России с просьбой «использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти» с целью немедленного прекращения политических репрессий в стране и скорейшего освобождения ее лично.
«Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права», — говорится в послании к российскому президенту.
Второе письмо адресовано президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По смыслу оно аналогично: глава Гагаузии просит президента соседней страны о поддержке.
В послании Евгения Гуцул напомнила о том, что в 1994 году Гагаузия получила статус автономии «при прямом посредничестве Турции и лично девятого Президента Турецкой Республики — уважаемого Сулеймана Демиреля».
По ее словам, сегодняшние власти Молдавии «преследуют тех, кто выступает за дружбу и добрососедство с Турцией, с Россией и с другими стратегическими партнерами», с которыми гагаузы «веками разделяли общее историческое пространство».
Гуцул призвала Турцию вмешаться, «чтобы защитить законные права гагаузского народа».
Задержание Гуцул
Евгения Гуцул возглавляет Гагаузию с 19 июля 2023 года. В отличие от властей Молдавии, провозгласивших курс на евроинтеграцию, власти Гагаузии выступают за сохранение и улучшение связей с Россией.
В марте 2024 года Евгения Гуцул встречалась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. В апреле 2024 года Гуцул заявила, что Гагаузия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит начать путь к объединению с Румынией.
Вечером 25 марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в кишиневском аэропорту, она собиралась лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Ее обвиняют в соучастии в незаконном финансировании гражданских протестов, происходивших в Кишиневе осенью 2022 года: тогда она была исполнительным секретарем партии «Шор», впоследствии запрещенной в Молдавии.
Сегодня прокуратура Молдавии обратилась в суд с ходатайством о помещении Гуцул под арест на 30 суток.