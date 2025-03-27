«С надеждой смотрим на Россию»: глава Гагаузии обратилась к Путину

Задержанная в Молдавии глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась с просьбой о международной поддержке. В своем Telegram-канале она разместила два письма. Первое адресовано президенту России Владимиру Путину, второе — президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По мнению Гуцул, власти Молдавии стремятся к отмене автономного статуса Гагаузии, а ее задержание — лишь первый шаг в этом направлении. Гуцул призвала обоих президентов не оставаться безучастными на фоне происходящих событий.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, накануне задержанная молдавскими властями по обвинению в незаконной политической деятельности, через своих адвокатов разместила в Telegram-канале два послания с просьбой о международной поддержке республики и ее лично.

Первое письмо адресовано президенту России Владимиру Путину.

«В один из самых тяжелых и судьбоносных моментов для меня лично и для всей Гагаузии мы были вынуждены обратиться за поддержкой к Президенту Российской Федерации – лидеру великой державы, неизменно выступавшей в защиту прав нашего народа», — написала она.

По мнению Гуцул, ее задержание по «абсурдным и политически мотивированным обвинениям» — лишь часть «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии, ее особого правового статуса», закрепленного в конституции страны.

«Это открытая атака на наши права и свободы, на все, что составляет суть нашей идентичности», — написала глава Гагаузии.

Гуцул обвинила власти Молдавии в методичном разжигании внутреннего противостояния, подавлении инакомыслия и преследовании сторонников братских отношений с Россией, которое выставляется как «угроза» молдавскому государству.

«На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжелые времена, и с кем хочет укреплять дружеские связи», — отметила Гуцул.

От имени гагаузского народа глава автономии обратилась к президенту России с просьбой «использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти» с целью немедленного прекращения политических репрессий в стране и скорейшего освобождения ее лично.

«Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права», — говорится в послании к российскому президенту.

О Гагаузии Гагаузы — проживающий в Молдавии народ численностью около 250 тысяч человек. Родной язык – гагаузский, относящийся к тюркской языковой группе. При этом, в отличие от других тюркоязычных народов, по вероисповеданию гагаузы — православные христиане. Территория Гагаузии невелика, по площади сопоставима с Клинским или Дмитровским районом Московской области.



О происхождении гагаузов существует несколько версий. В Турции считают, что они потомки турок-сельджуков (и, соответственно, этнически близки современным туркам), в России в основном склоняются к мнению, что они потомки тюркизированных болгар, пришедших в эту местность с Балкан.



До 1994 года Гагаузия не имела отдельного правового статуса, в Советском Союзе эта местность входила в состав Молдавской ССР. После распада Союза Гагаузия стала автономным территориальным образованием в составе Молдавии. В 2000-х годах Турция оказывала Гагаузии значительную помощь в решении местных экономических проблем.

Второе письмо адресовано президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По смыслу оно аналогично: глава Гагаузии просит президента соседней страны о поддержке.

В послании Евгения Гуцул напомнила о том, что в 1994 году Гагаузия получила статус автономии «при прямом посредничестве Турции и лично девятого Президента Турецкой Республики — уважаемого Сулеймана Демиреля».

По ее словам, сегодняшние власти Молдавии «преследуют тех, кто выступает за дружбу и добрососедство с Турцией, с Россией и с другими стратегическими партнерами», с которыми гагаузы «веками разделяли общее историческое пространство».

Гуцул призвала Турцию вмешаться, «чтобы защитить законные права гагаузского народа».

«Долой демократию и выборы». К чему приведет задержание главы Гагаузии Гуцул Вечером 25 марта при попытке покинуть страну в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии... 26 марта 19:16

Задержание Гуцул

Евгения Гуцул возглавляет Гагаузию с 19 июля 2023 года. В отличие от властей Молдавии, провозгласивших курс на евроинтеграцию, власти Гагаузии выступают за сохранение и улучшение связей с Россией.

В марте 2024 года Евгения Гуцул встречалась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. В апреле 2024 года Гуцул заявила, что Гагаузия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит начать путь к объединению с Румынией.

Вечером 25 марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в кишиневском аэропорту, она собиралась лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Ее обвиняют в соучастии в незаконном финансировании гражданских протестов, происходивших в Кишиневе осенью 2022 года: тогда она была исполнительным секретарем партии «Шор», впоследствии запрещенной в Молдавии.

Сегодня прокуратура Молдавии обратилась в суд с ходатайством о помещении Гуцул под арест на 30 суток.