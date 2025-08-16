На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новой Москве у ж/д путей вспыхнул склад с одеждой

В Москве загорелся склад у станции МЦД «Щербинка»
В Новой Москве загорелся склад около ж/д путей, на котором хранились одежда и обувь. Видео публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, огонь вспыхнул недалеко от станции МЦД (Московского центрального диаметра, т.е. системы линий внеуличного пассажирского железнодорожного транспорта Московской агломерации) «Щербинка». Очевидцы рассказали, что движение поездов на месте происшествия было приостановлено.

Как отмечается в посте, позднее его восстановили. При этом на горящем складе рухнула крыша. Огонь распространился на площади в 600 кв. м.

Вечером 7 июня загорелся склад в подмосковном Пушкино. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространялся в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы.

Изначально огонь полыхал на площади в 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля. Огонь удалось потушить только на второй день.

Ранее беременная россиянка спасла детей из горящего дома и попала в реанимацию.

