На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беременная россиянка спасла детей из горящего дома и попала в реанимацию

В Красноярском крае беременная спасла детей из пожара и попала в реанимацию
true
true
true
close
Pixabay

В Красноярском крае 41-летняя беременная спасла своих детей из горящего дома и сама оказалась в реанимации.
Об этом сообщает Краевая клиническая больница города Красноярска.

Инцидент произошел после того, как беременная многодетная мать включила в сенях «сушилку» для грибов, овощей, трав и фруктов — мощность такого аппарата 250 Вт, а температура нагрева составляет от 40°С до 70°С. В какой-то момент проводку замкнуло, и в помещении начался пожар.

Женщине удалось спасти своих детей из горящего дома, однако она сама в результате пострадала. Ее доставили в отделение реанимации ожогового отделения Краевой клинической больницы с сильными ожогами кистей рук и отравлением угарным газом. Несмотря на тяжелые повреждения, ей удалось сохранить беременность.

Когда состояние пострадавшей улучшилось, ее перевели из реанимации. В дальнейшем ей может потребоваться пересадка кожи.

Ранее в Москве дети самостоятельно спаслись из загоревшейся квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами