Беременная россиянка спасла детей из горящего дома и попала в реанимацию

В Красноярском крае беременная спасла детей из пожара и попала в реанимацию

В Красноярском крае 41-летняя беременная спасла своих детей из горящего дома и сама оказалась в реанимации.

Об этом сообщает Краевая клиническая больница города Красноярска.

Инцидент произошел после того, как беременная многодетная мать включила в сенях «сушилку» для грибов, овощей, трав и фруктов — мощность такого аппарата 250 Вт, а температура нагрева составляет от 40°С до 70°С. В какой-то момент проводку замкнуло, и в помещении начался пожар.

Женщине удалось спасти своих детей из горящего дома, однако она сама в результате пострадала. Ее доставили в отделение реанимации ожогового отделения Краевой клинической больницы с сильными ожогами кистей рук и отравлением угарным газом. Несмотря на тяжелые повреждения, ей удалось сохранить беременность.

Когда состояние пострадавшей улучшилось, ее перевели из реанимации. В дальнейшем ей может потребоваться пересадка кожи.

