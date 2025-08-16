Общественный деятель объявил голодовку из-за ареста Гуцул

Общественный деятель Михаил Влах объявил голодовку с требованием немедленного освобождения главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом он заявил журналистам после разгона полицией палаточного городка оппозиции, передает ТАСС.

«Я объявляю голодовку с требованием освобождения Евгении Гуцул. Хочу, чтобы международное сообщество услышало: Гагаузия готова на крайние меры», — сказал Влах, уточнив, что акция пройдет под медицинским контролем.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, Гуцул обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год гагаузский лидер ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

