Шор обвинил премьера Молдавии в запугивании судьи по делу главы Гагаузии

Шор: угрозы в адрес судьи по делу Гуцул поступали по указаниям Речана

Угрозы в адрес судьи по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул Анны Кучереску поступали по указаниям премьер-министра Молдавии Дорина Речана и главы Национального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор опубликовал соответствующее обращение в своем Telegram-канале.

«Судью Кучереску, которая вынесла приговор Евгении Гуцул и Светлане Попан, запугивают. Я проверил — это делают люди под руководством Речана, чтобы очернить нас», — сказал он.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы. После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, Гуцул обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год гагаузский лидер ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

