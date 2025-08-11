На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шор обвинил премьера Молдавии в запугивании судьи по делу главы Гагаузии

Шор: угрозы в адрес судьи по делу Гуцул поступали по указаниям Речана
true
true
true
close
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Угрозы в адрес судьи по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул Анны Кучереску поступали по указаниям премьер-министра Молдавии Дорина Речана и главы Национального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор опубликовал соответствующее обращение в своем Telegram-канале.

«Судью Кучереску, которая вынесла приговор Евгении Гуцул и Светлане Попан, запугивают. Я проверил — это делают люди под руководством Речана, чтобы очернить нас», — сказал он.

Руководитель оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор заявил, что угрозы в адрес судьи по делу глава Гагаузии Евгении Гуцул Анны Кучереску поступали по указаниям премьер-министра республики Дорина Речана и главы Национального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы. После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, Гуцул обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год гагаузский лидер ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

Ранее в ООН высказались о приговоре главе Гагаузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами