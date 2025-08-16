На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо неожиданное препятствие при возобновлении полетов между Россией и США

Авиаэксперт Гусаров: полеты из РФ в США могут начаться в Нью-Йорк и Лос-Анджелес
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Возобновление воздушного сообщения между Россией и США может начаться с полетов из Москвы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Такое мнение высказал «Прайму» главред российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров.

Он отметил, что эти направления относятся к наиболее традиционным и востребованным.

«Говорить о скором возобновлении полетов в США, на мой взгляд, еще очень рано», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что при возобновлении прямых рейсов в США самолеты будут летать через воздушное пространство Канада. Это страна «наиболее агрессивна» по отношению к РФ, а облетать ее территорию будет непросто.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал, что РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Предложенные Москвой варианты обсуждаются с американской стороной.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.

Ранее премьер Катара объяснил, почему подарил Трампу Boeing 747.

Все новости на тему:
Отношения России и США
