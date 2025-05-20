Премьер Катара объяснил «подарок» Трампу в виде самолета Boeing 747

«Подарок» американскому президенту Дональду Трампу в виде самолета Boeing 747 — нормальная вещь между союзниками. Об этом заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передает агентство Reuters.

19 мая Semafor сообщил, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, который называют воздушным дворцом. Его стоимость достигает $400 млн. Semafor отмечает, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Премьер Катара заявлял, что передача самолета Трампу является не личным подарком, а «межправительственной сделкой».

Как пишет CNN, американский лидер неоднократно называл сделку подарком, что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые считали неэтичным такой щедрый жест со стороны катарской королевской семьи.

Ранее Уиткофф высказался о подаренном Катаром Трампу самолете.