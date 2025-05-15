В Россию учительницу обвинили в пропаганде нацистской символики

Учительницу в Саратове уволили за свастику на рукаве на спектакле «Сын полка»

Учительницу из Саратова Веру Башкову уволили после постановки спектакля по повести Валентина Катаева «Сын полка». Причиной стало изображение свастики на рукаве актрисы, игравшей фашистскую переводчицу, сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на мужа педагога.

Спектакль, приуроченный к 9 Мая, включал сцену допроса главного героя — сироты Вани Солнцева — нацистской переводчицей. Заместитель главы департамента Гагаринского района Лариса Сорокина, обнаружив на фото свастику на костюме актрисы, потребовала увольнения Башковой.

«Ее отчитали в грубой форме, заставили снять георгиевскую ленту и вынудили уйти», — рассказал супруг педагога Владимир Башков.

Он подчеркнул, что повесть Катаева — классика советской литературы, дважды экранизированная и удостоенная Сталинской премии.

«Обвинять в пропаганде нацизма из-за антифашистского произведения — абсурд. Закон разрешает такое изображение, если оно осуждает идеологию», — добавил он.

12 мая сообщалось, что в Анапе мужчина обратился в полицию из-за того, что заметил у бассейна одного из местных отелей отдыхающего с татуировками, изображающими запрещенную символику.

В этот же день в Красноярске суд оштрафовал местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которой он демонстрирует нацистское приветствие.

Ранее жителя Кемерово наказали за прогулку по парку в образе нациста накануне Дня Победы.