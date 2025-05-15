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В Россию учительницу обвинили в пропаганде нацистской символики

Учительницу в Саратове уволили за свастику на рукаве на спектакле «Сын полка»
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Учительницу из Саратова Веру Башкову уволили после постановки спектакля по повести Валентина Катаева «Сын полка». Причиной стало изображение свастики на рукаве актрисы, игравшей фашистскую переводчицу, сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на мужа педагога.

Спектакль, приуроченный к 9 Мая, включал сцену допроса главного героя — сироты Вани Солнцева — нацистской переводчицей. Заместитель главы департамента Гагаринского района Лариса Сорокина, обнаружив на фото свастику на костюме актрисы, потребовала увольнения Башковой.

«Ее отчитали в грубой форме, заставили снять георгиевскую ленту и вынудили уйти», — рассказал супруг педагога Владимир Башков.

Он подчеркнул, что повесть Катаева — классика советской литературы, дважды экранизированная и удостоенная Сталинской премии.

«Обвинять в пропаганде нацизма из-за антифашистского произведения — абсурд. Закон разрешает такое изображение, если оно осуждает идеологию», — добавил он.

12 мая сообщалось, что в Анапе мужчина обратился в полицию из-за того, что заметил у бассейна одного из местных отелей отдыхающего с татуировками, изображающими запрещенную символику.

В этот же день в Красноярске суд оштрафовал местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которой он демонстрирует нацистское приветствие.

Ранее жителя Кемерово наказали за прогулку по парку в образе нациста накануне Дня Победы.

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