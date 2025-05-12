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В Анапе задержали мужчину из-за татуировок с запрещенной символикой

МВД: в Анапе задержали мужчину, с татуировками с запрещенной символикой
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Global Look Press

В Анапе мужчина обратился в полицию из-за того, что заметил у бассейна одного из местных отелей отдыхающего с татуировками, изображающими запрещенную символику. Об этом говорится в Telegram-канале МВД на Кубани.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли и задержали 41-летнего жителя Краснодара. Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что Анапский городской суд оставил мужчину под административным арестом на трое суток.

До этого в Красноярске суд оштрафовал местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которой он демонстрирует нацистское приветствие. На красноярца был составлен протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

В суде гражданин сказал, что он не имел никакого злого умысла. По словам мужчины, на фото он «имитировал собой стебель цветка», снимок «нес только доброжелательный посыл» и не связан с нацизмом.

Ранее подростка из Санкт-Петербурга осудили за публичную демонстрацию любви к Адольфу Гитлеру.

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