После появления Лаврова в свитере с надписью «СССР» заказы на SelSovet выросли

На челябинской фабрике SelSovet бум после появления Лаврова в их свитере

После того как глава МИД России Сергей Лавров появился на Аляске в свитере челябинского бренда SelSovet с надписью «СССР», фабрика столкнулась с резким ростом заказов. Об этом рассказала Ura.ru основательница бренда Екатерина Варлакова.

По ее словам, заказы на джемпер поступают со всех регионов России, включая Свердловскую область, и даже из-за границы — из Германии, Франции, Швейцарии, Болгарии и США. По словам Варлаковой, за рубежом свитер в основном приобретают выходцы из СССР, для которых он стал символом ностальгии и памяти о молодости.

Популярность такой модели свитера в первый раз подскочила после выхода сериала «Слово пацана», где свитер носили актеры. Однако после появления Лаврова в нем на Аляске спрос на джемпер резко увеличился. Варлакова отметила, что любое публичное появление министра влияет на популярность продукции.

Основательница бренда также пояснила, что МИД РФ делал закупку этих свитеров ранее, но дизайнеры не знали, что их одежду носит сам министр. Она подчеркнула, что для компании это стало особым комплиментом.

15 августа Лавров прибыл в отель в Анкоридже в этом свитере, а британский телеканал Sky News отметил, что элемент гардероба министра представляет собой интересную отсылку к временам холодной войны между США и СССР во второй половине XX века. В настоящее время свитер доступен в продаже по цене 10 990 рублей.

