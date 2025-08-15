Эксперт оценил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова

Политолог Мартынов: свитер СССР у Лаврова отсылает к отношениям с США в ХХ веке

Надпись «СССР» на свитере прилетевшего на Аляску министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отсылает к богатому опыту двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, наработанному в ХХ веке. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде — напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске», — отметил эксперт.

Он также допустил, что свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. По его словам, в последние годы в США аксессуары с советской символикой в моде.

15 августа Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере с надписью «СССР». Британский телеканал Sky News назвал элемент гардероба главы МИД РФ «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века». Свитер министра быстро нашли в продаже — сейчас он стоит 10990 рублей.

Ранее в сети появился ролик о дружбе РФ и США в преддверии встречи Путина и Трампа.