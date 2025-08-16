Мемкоин Трампа вырос на фоне его встречи с Путиным

Мемкоин Трампа вырос на 3% на фоне его встречи с Путиным на Аляске

Цена мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP увеличилась более чем на 3% на фоне его встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая проходит на Аляске. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, к 0:50 мск стоимость данной криптовалюты выросла на 3,48%, достигнув $9,21. Максимальное значение за последние сутки составило $9,29.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

