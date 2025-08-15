Молодой человек затащил восьмилетнюю девочку в кусты и изнасиловал

В Индии молодой человек надругался над восьмилетней девочкой у пруда

Подростка из Индии подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в Одише. Вместе с двумя подругами пострадавшая пошла к деревенскому пруду, в этот момент их уже преследовал 17-летний молодой человек.

В какой-то момент юноша стал угрожать двум девочкам и прогнал их, после чего оттащил пострадавшую в кусты, где надругался. После этого школьник скрылся с места преступления.

В полиции о произошедшем узнали после того, как девочка рассказала обо всем родителям и те обратились к сотрудникам правоохранительных органов. После этого подозреваемого задержали и арестовали.

До этого в Индии мужчина надругался над овдовевшей матерью. Как рассказала сама женщина, он вернулся домой пьяным и изнасиловал, после чего стал угрожать, чтобы она никому не рассказала о произошедшем.

Спустя неделю он попытался повторно совершить преступление, но женщина смогла дать отпор.

Ранее в Индии отец отрезал голову 19-летней дочери после того, как она опозорила семью.