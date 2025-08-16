На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина пригласил 13-летнюю девочку выпить и изнасиловал ее в петербургской квартире

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина пригласил девочку выпить и изнасиловал ее
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Петербурге 21-летний мужчина пригласил 13-летнюю девочку выпить и изнасиловал ее. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Парголово на улице Заречной. Девочка приехала в гости к мужчине вместе со своей подругой, чтобы вместе выпить спиртного. В ходе застолья мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил физическую силу и надругался над несовершеннолетней.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого учитель прикинулся юношей и изнасиловал школьницу в машине на «втором свидании». Девочка познакомилась с ним в соцсети — новый знакомый был очень заботливым, и пострадавшая сама не заметила, как стала делиться с ним своими проблемами.

Ранее мужчина изнасиловал двух 15-летних девочек в Ленобласти.

