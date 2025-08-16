Неизвестные прикинулись полицейскими и ограбили молодых людей в Петербурге

В Петербурге неизвестные, назвавшие себя полицейскими, украли у двух юношей деньги и телефон. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Все началось с того, что к двум молодым людям подошли четыре человека, которые представились полицейскими. После этого неизвестные применили физическую силу, посадили юношей в автомобиль, после чего открыто похитили у них сумму в 7 тысяч рублей.

Кроме того, один из злоумышленников показал молодым людям пистолет и под предлогом избежания уголовной ответственности за хранение наркотиков стал вымогать у них 200 тысяч рублей. У пострадавших юношей также забрали мобильный телефон.

Ранее россияне прикинулись полицейскими и похитили женщину.