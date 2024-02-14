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Россияне прикинулись полицейскими и похитили женщину

СК: под Красноярском лжеполицейские похитили женщину и ограбили ее

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CК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Сосновоборск. По версии следователей, автомобиль подозреваемых остановился рядом с женщиной, которая возвращалась домой. Мужчины представились сотрудниками правоохранительных органов и силой посадили россиянку в автомобиль.

Затем женщину вывезли за пределы города и потребовали пароль от телефона. В результате подозреваемые забрали у пострадавшей более 47 тысяч рублей.

В отношении предполагаемых злоумышленников возбудили уголовное дело.

«Мужчины задержаны, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Перми россиянин выпил с незнакомкой три глотка вина и очнулся на теплотрассе спустя пять дней.

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