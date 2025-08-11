Учитель прикинулся юношей и изнасиловал школьницу в машине на «втором свидании»

В Британии учитель пригласил девочку на свидание и изнасиловал в машине

В Великобритании 12-летняя девочка подверглась насилию со стороны нового знакомого в соцсетях. Об этом сообщает Daily Record.

Как рассказала сама пострадавшая, она решила зарегистрироваться в соцсети, где ей стал писать 18-летний молодой человек. Ему девочка соврала, что ей 13 лет.

Новый знакомый был очень заботливым, и пострадавшая сама не заметила, как стала делиться с ним своими проблемами. Они общались каждый день по телефону.

Спустя время он уговорил школьницу встретиться в обмен на обещание, что та станет его девушкой. Выяснилось, что профиль 18-летнего юноши вел 34-летний учитель.

На встрече она села в его машину, и, когда он стал делать пассажирке непристойные предложения, девочка извинилась и ушла. Спустя пару недель они снова встретились у него в автомобиле, где друг по переписке изнасиловал ее. В последствии он сделал это еще раз.

«Он был таким расчётливым и холодным. Он представляет серьезную угрозу для всех детей», – сообщается в публикации.

В результате учителя приговорили к 11 годам лишения свободы, которые он проведет в тюрьме.

