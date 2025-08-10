На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кавказец изнасиловал двух 15-летних девочек в Ленобласти

В Петербурге задержали мужчину за надругательство над двумя школьницами
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мужчину за сексуализированное насилие над двумя несовершеннолетними, сообщает «Конкретно.ру».

Преступление произошло еще 23 мая в одном из поселков Всеволожского района. По предварительным данным, молодой человек по очереди изнасиловал двух 15-летних девочек в отдельном помещении местного кафе.

В полиции об этом узнали лишь 7 августа, и уже спустя два дня подозреваемого задержали в столице региона. Им оказался уроженец закавказского государства, который два года назад получил российское гражданство.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 134 УК РФ (Половое сношение, совершенное в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). Ведется следствие.

Ранее в Казахстане мальчик познакомился с мужчиной в онлайн-игре и подвергся групповому изнасилованию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами