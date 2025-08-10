Кавказец изнасиловал двух 15-летних девочек в Ленобласти

В Петербурге задержали мужчину за надругательство над двумя школьницами

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мужчину за сексуализированное насилие над двумя несовершеннолетними, сообщает «Конкретно.ру».

Преступление произошло еще 23 мая в одном из поселков Всеволожского района. По предварительным данным, молодой человек по очереди изнасиловал двух 15-летних девочек в отдельном помещении местного кафе.

В полиции об этом узнали лишь 7 августа, и уже спустя два дня подозреваемого задержали в столице региона. Им оказался уроженец закавказского государства, который два года назад получил российское гражданство.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 134 УК РФ (Половое сношение, совершенное в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). Ведется следствие.

