Мирные жительницы Курской области получили сильные ожоги из-за атак ВСУ

Хинштейн: две женщины пострадали в результате атак ВСУ в Курской области

Две женщины получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю на трассе «Рыльск-Дурово» в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, 50-летняя женщина получила многочисленные осколочные ранения и серьезные ожоги. У 45-летней женщины также зафиксированы слепые осколочные ранения и ожоги.

Машина скорой помощи доставила пострадавших в Курскую областную больницу для оказания дальнейшей помощи, рассказал Хинштейн.

Глава региона также призвал граждан воздержаться от поездок в районы, которые ежедневно подвергаются атакам ВСУ.

15 августа Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области. В результате удара был перебит провод, из-за чего произошло нарушение электроснабжения в трех районах, которые запитаны от Рыльской подстанции.

Ранее Хинштейн показал кадры с последствиями атаки ВСУ на Курск.