В Саратовской области сгорело судно

СК: шесть человек эвакуировались при пожаре на судне в Саратовской области

В Саратовской области произошло возгорание регистрового судна. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, на борту находились шесть пассажиров, и всем им удалось высадиться на берег без повреждений.

В результате происшествия судно получило серьезные повреждения. Сейчас следователи устанавливают причины инцидента и размер причиненного ущерба.

На этой неделе стало известно, что в Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан. Их эвакуировали. На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает роскошное 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.

До этого в Японии произошел пожар на барже для запуска фейерверков. Судно находилось на месте проведения шоу фейерверков Minato Mirai Smart Festival 2025.

Ранее у берегов Либерии загорелось датское судно.