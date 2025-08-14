У берегов Либерии загорелось датское судно

На судне Marie Maersk, которое является одним из крупнейших контейнеровозов датской транспортной компании Maersk, произошел пожар. Об этом сообщил датский телеканал TV2.
По его информации, экипаж судна не пострадал и продолжает тушить огонь. Сейчас контейнеровоз находится у берегов Либерии. Он следует под флагом Дании.
Как уточняет канал, пожар на Marie Maersk начался в среду, 13 августа.
Накануне стало известно, что в Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан. Их эвакуировали.
На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает роскошное 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.
25 июня сообщалось, что горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, на котором было свыше 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане.
Ранее в Японском море произошел пожар на судне «Айсберг».