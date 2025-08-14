На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У берегов Либерии загорелось датское судно

У берегов Либерии загорелся один из крупнейших контейнеровозов датской Maersk
true
true
true
close
Mariusz Bugno/Shutterstock/FOTODOM

На судне Marie Maersk, которое является одним из крупнейших контейнеровозов датской транспортной компании Maersk, произошел пожар. Об этом сообщил датский телеканал TV2.

По его информации, экипаж судна не пострадал и продолжает тушить огонь. Сейчас контейнеровоз находится у берегов Либерии. Он следует под флагом Дании.

Как уточняет канал, пожар на Marie Maersk начался в среду, 13 августа.

Накануне стало известно, что в Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан. Их эвакуировали.

На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает роскошное 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.

25 июня сообщалось, что горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, на котором было свыше 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане.

Ранее в Японском море произошел пожар на судне «Айсберг».

