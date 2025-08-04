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В Японии произошел пожар на барже для запуска фейерверков

NHK: баржа для запуска фейерверков загорелась в японской Йокогаме
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NHK

Баржа для запуска фейерверков с водной поверхности загорелась в крупнейшем японском портовом городе Йокогаме. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

Из публикации следует, что судно находилось на месте проведения шоу фейерверков Minato Mirai Smart Festival 2025. Вечером около 20:00 по местному времени (14:00 мск) на барже начался пожар, который продолжается до сих пор.

«На борту находились пять работников, <...> все они были спасены», — говорится в статье.

По информации журналистов, установленные на судне фейерверки несколько раз взорвались. Организаторы мероприятия заявили сотрудникам правоохранительных органов, что «фейерверк вышел из-под контроля». В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

11 июля в порту французского курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу загорелась суперъяхта Sea Lady II. На место происшествия прибыли около 30 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы ликвидировать пожар. После этого вокруг судна был установлен барьер для предотвращения загрязнения, так как баки яхты были заполнены горючим.

Ранее в Москве огонь охватил прогулочный теплоход.

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