В Японии произошел пожар на барже для запуска фейерверков

Баржа для запуска фейерверков с водной поверхности загорелась в крупнейшем японском портовом городе Йокогаме. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

Из публикации следует, что судно находилось на месте проведения шоу фейерверков Minato Mirai Smart Festival 2025. Вечером около 20:00 по местному времени (14:00 мск) на барже начался пожар, который продолжается до сих пор.

«На борту находились пять работников, <...> все они были спасены», — говорится в статье.

По информации журналистов, установленные на судне фейерверки несколько раз взорвались. Организаторы мероприятия заявили сотрудникам правоохранительных органов, что «фейерверк вышел из-под контроля». В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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