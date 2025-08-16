Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил финансирование преступления Украиной

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске подтвердил на допросе, что финансовые средства на преступление выделила одна из государственных структур Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Саидакрам Рачабализода рассказал, что он слышал, как куратор по имени Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была госструктура Украины. В связи с этим после теракта они направились в сторону Украины, где в Киеве им должны были выплатить «вознаграждение» за совершенное преступление.

После теракта террористы уехали в сторону границы с Украиной, где в Брянской области их задержали, говорится в показаниях Рачабализоды.

До этого сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» планировали сбежать в Афганистан транзитом через Украину.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее сообщалось, что напавшего на «Крокус» террориста удалось задержать благодаря штанам.