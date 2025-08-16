Террористы «Крокуса» хотели убежать в Южную Азию

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске планировали сбежать в Афганистан транзитом через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно показаниям обвиняемого Мухаммадсобира Файзова, за совершение теракта ему обещали вознаграждение в размере 1 млн рублей, но деньги он мог получить только после совершения преступления.

Отмечается, что Файзов и его сообщники намеревались скрыться от российских властей через Украину в Турцию, а оттуда добраться в Афганистан, где дислоцируется террористическая группировка «Вилаят Хорасан».

close «Газета.Ru»

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее сообщалось, что напавшего на «Крокус» террориста удалось задержать благодаря штанам.