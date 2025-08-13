Стало известно, что помогло гаишникам задержать одного из напавших на «Крокус»

Сотрудники Госавтоинспекции задержали одного из напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» благодаря тому, что на нем был светлые штаны, которые хорошо видно в темноте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Из автомашины Renault выбежали четверо мужчин, которые побежали в разные стороны по направлению к лесу. Сотрудник ДПС, выбежав из автомашины, стал преследовать одного мужчину, который был в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте», — говорится в документах.

Вскоре мужчина был задержан.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Также сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» улыбался, когда стрелял в людей.