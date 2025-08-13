На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что помогло гаишникам задержать одного из напавших на «Крокус»

ТАСС: инспекторы ГАИ задержали напавшего на «Крокус» благодаря цвету его штанов
true
true
true
close
Ostorozhno Novosti/Reuters

Сотрудники Госавтоинспекции задержали одного из напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» благодаря тому, что на нем был светлые штаны, которые хорошо видно в темноте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Из автомашины Renault выбежали четверо мужчин, которые побежали в разные стороны по направлению к лесу. Сотрудник ДПС, выбежав из автомашины, стал преследовать одного мужчину, который был в светлых штанах, понимая, что его лучше будет видно в темноте», — говорится в документах.

Вскоре мужчина был задержан.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Также сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» улыбался, когда стрелял в людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами