Белоусов рассказал о настроении после переговоров России и США

Белоусов заявил, что находится в отличном настроении после переговоров РФ и США
Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о своем отличном настроении по завершении переговоров между делегациями России и США в узком формате на Аляске. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Настроение всегда одинаково — отличное», — сказал глава оборонного ведомства, отвечая на вопрос о его настроении.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал участие Белоусова в предстоящих переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в расширенном составе.

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) начался саммит Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет поиск путей к долгосрочному мирному разрешению украинского кризиса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».

Встреча Путина и Трампа
