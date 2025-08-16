На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа в расширенном составе

Песков: Белоусов примет участие в переговорах РФ и США в расширенном составе
Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в расширенном составе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Белоусов присутствует в расширенном составе», — сказал Песков.

До этого телеканал CNN сообщил, что в Европе наблюдается оптимизм в связи с предстоящей встречей глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По данным вещателя, это вызвано участием в переговорах расширенного состава делегаций в формате «три на три», а не встречей лидеров тет-а-тет.

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) начался саммит Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет поиск путей к долгосрочному мирному разрешению украинского кризиса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в Евросоюзе отвергли «мир любой ценой» для Украины.

