На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой»

Депутат Журавлев заявил, что Путин и Трамп не подпишут серьезных документов на Аляске
true
true
true
close
Jorge Silva/Reuters

Встреча президентов США и РФ на Аляске не станет новой Ялтинской конференцией, поскольку в этот раз страны находятся «по разные стороны баррикад». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, — он считает, что никаких серьезных документов в Анкоридже подписано не будет.

«Сама Ялтинская конференция 1945 года готовилась больше месяца, и историки считают что это были очень сжатые сроки. А ведь лидеры СССР, США и Великобритании, собравшиеся тогда в Крыму, были на одной стороне, а значит, и кардинальных противоречий межу ними возникнуть не должно было. Встречу на Аляске объявили за неделю, и наши страны сейчас находятся вообще-то по разные стороны баррикад. Конечно, какие-то наработки позиций есть, но уверен, что переговоры эти — лишь предварительные: прощупать соперника, определить его приоритеты. Никаких серьезных документов на военной базе в Анкоридже подписано не будет, а Европу и Украину туда не приглашают по одной простой причине — ведь и в Ялте не было представителей Франции, Польши или Эстонии, в числе победителей они появились гораздо позже и, скорее, по недоразумению», — сказал он.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к встрече с Трампом на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами