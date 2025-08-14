В Госдуме считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой»

Встреча президентов США и РФ на Аляске не станет новой Ялтинской конференцией, поскольку в этот раз страны находятся «по разные стороны баррикад». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, — он считает, что никаких серьезных документов в Анкоридже подписано не будет.

«Сама Ялтинская конференция 1945 года готовилась больше месяца, и историки считают что это были очень сжатые сроки. А ведь лидеры СССР, США и Великобритании, собравшиеся тогда в Крыму, были на одной стороне, а значит, и кардинальных противоречий межу ними возникнуть не должно было. Встречу на Аляске объявили за неделю, и наши страны сейчас находятся вообще-то по разные стороны баррикад. Конечно, какие-то наработки позиций есть, но уверен, что переговоры эти — лишь предварительные: прощупать соперника, определить его приоритеты. Никаких серьезных документов на военной базе в Анкоридже подписано не будет, а Европу и Украину туда не приглашают по одной простой причине — ведь и в Ялте не было представителей Франции, Польши или Эстонии, в числе победителей они появились гораздо позже и, скорее, по недоразумению», — сказал он.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

