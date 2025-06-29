В России впервые ввели ГОСТ с требованиями к форме школьников

С 1 июля в России впервые начинает действовать новый ГОСТ с требованиями к школьной форме, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что ее лучше изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть удобным, когда ребенок сидит или двигается. Одежде следует быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Зато форма может содержать государственные и патриотические символы.

Как уточняет агентство, большинство российских ГОСТов имеют рекомендательный характер и помогают производителям ориентироваться.

В начале июня юрист Анастасия Билялова предупредила, что наличие запрещенной символики на школьной форме может повлечь серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности. По ее словам, на одежде учащихся допускаются эмблемы учебного заведения, нашивки и декоративные детали. Однако символика неформальных объединений с асоциальной направленностью или призывами к противоправным действиям недопустима.

Ранее власти прояснили ситуацию с единой школьной формой в России.