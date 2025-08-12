Эксперт объяснил необходимость введения единых требований к школьной форме

В России вступил в силу новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. Это важное нововведение, которое не только укрепит дисциплину, но и поможет детям чувствовать свою принадлежность к учебному заведению, предотвратит буллинг и зависимость от популярных брендов, заявил в эфире Общественной Службы Новостей омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Все же школьная форма нам нужна. <…> В должности директора на протяжении четырнадцати лет я видел, как в детях зарождалась брендозависимость, как эта брендозависимость делила класс по социальному признаку и как по этому социальному признаку начинался буллинг», — отметил эксперт, добавив, что подобные проблемы возникают и в вузах.

При этом, по мнению Володарского, нельзя вводить единый ГОСТ на школьную форму по всей стране, так как образовательные учреждения нужно наделить правом самим выбирать стиль одежды учащихся. В целом же это правильный подход, так как из-за отсутствия единых требований ярко проявляются признаки социального неравенства, заключил омбудсмен.

Напомним, в документе о введении ГОСТа подчеркивается, что школьную форму лучше изготавливать в деловом стиле, а покрой должен быть удобным, когда ребенок сидит или двигается. Одежда не должна иметь запрещенных элементов, допускаются только государственные и патриотические символы. Отмечается, что большинство российских ГОСТов имеют рекомендательный характер и помогают производителям ориентироваться.

Ранее в Госдуме ГОСТ на школьную форму назвали «эстетическим шоком».