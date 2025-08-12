На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил необходимость введения единых требований к школьной форме

Омбудсмен Володарский: школьная форма поможет в борьбе с травлей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России вступил в силу новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. Это важное нововведение, которое не только укрепит дисциплину, но и поможет детям чувствовать свою принадлежность к учебному заведению, предотвратит буллинг и зависимость от популярных брендов, заявил в эфире Общественной Службы Новостей омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Все же школьная форма нам нужна. <…> В должности директора на протяжении четырнадцати лет я видел, как в детях зарождалась брендозависимость, как эта брендозависимость делила класс по социальному признаку и как по этому социальному признаку начинался буллинг», — отметил эксперт, добавив, что подобные проблемы возникают и в вузах.

При этом, по мнению Володарского, нельзя вводить единый ГОСТ на школьную форму по всей стране, так как образовательные учреждения нужно наделить правом самим выбирать стиль одежды учащихся. В целом же это правильный подход, так как из-за отсутствия единых требований ярко проявляются признаки социального неравенства, заключил омбудсмен.

Напомним, в документе о введении ГОСТа подчеркивается, что школьную форму лучше изготавливать в деловом стиле, а покрой должен быть удобным, когда ребенок сидит или двигается. Одежда не должна иметь запрещенных элементов, допускаются только государственные и патриотические символы. Отмечается, что большинство российских ГОСТов имеют рекомендательный характер и помогают производителям ориентироваться.

Ранее в Госдуме ГОСТ на школьную форму назвали «эстетическим шоком».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами